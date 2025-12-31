Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kapolres Priok Tinjau Pos Pengamanan dan Beri Motivasi Personel Jelang Nataru

Rabu, 31 Desember 2025 – 13:30 WIB
Kapolres Priok Tinjau Pos Pengamanan dan Beri Motivasi Personel Jelang Nataru - JPNN.COM
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pos pengamanan dalam rangka memastikan kesiapan Operasi Lilin Jaya 2025. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pos pengamanan dalam rangka memastikan kesiapan Operasi Lilin Jaya 2025.

Kunjungan ke Pos Terpadu Terminal Penumpang, Pos PAM Pintu 9, dan Pos PAM NPCT 1 pada Selasa (30/12) itu bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, dan koordinasi lintas instansi.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Yudi Permadi, Ketua Bhayangkari, dan pejabat utama. Ia meninjau kelengkapan administrasi, kendaraan patroli, alat komunikasi, hingga fasilitas kesehatan di pos-pos tersebut.

Baca Juga:

“Saya mengingatkan agar seluruh personel tetap melaksanakan tugas sesuai SOP, meningkatkan kewaspadaan, serta mengedepankan pelayanan yang humanis,” ujar Martuasah dalam arahannya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi yang terlibat, seperti Polri, TNI, KSOP, tenaga kesehatan, dan Satpam.

Sebagai bentuk perhatian, Kapolres dan Ketua Bhayangkari menyerahkan bingkisan sembako untuk memotivasi personel yang bertugas selama pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. (tan/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Baca Juga:

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok tinjau pos pengamanan dan berikan dukungan pada personel Operasi Lilin Jaya 2025.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   polres pelabuhan tanjung priok  Polisi  Natal  Tahun Baru 
BERITA POLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp