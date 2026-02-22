Kapolres Siak Kawal Evakuasi Anak Gajah yang Terperosok ke Septic Tank

jpnn.com, SIAK - Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengawal langsung proses evakuasi seekor anak gajah Sumatera yang terperosok ke dalam septic tank, Minggu (22/2/2026).

Peristiwa itu terjadi di area Mess PT Arara Abadi Distrik Tapung, Kampung Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan kejadian itu bermula ketika 11 ekor kawanan gajah Sumatera liar masuk ke area belakang mess perusahaan sekitar pukul 05.00 WIB.

Diduga kawanan gajah menginjak beton penutup septic tank hingga jebol dan menyebabkan seekor anak gajah berusia sekitar satu minggu terperosok ke dalamnya.

Akibat kejadian itu, kawanan gajah sempat mengamuk dan merusak enam unit pintu serta dinding mess, serta lima unit sepeda motor milik karyawan.

“Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Para karyawan yang berada di lokasi berlarian menyelamatkan diri saat kawanan gajah mulai merusak bangunan,” kata Kapolres.

Sepuh menjelaskan pada Sabtu malam (21/2/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, kawanan gajah tersebut sudah terlihat melintas di belakang mess dari arah anak Sungai Perapakan.

Saat itu, petugas keamanan perusahaan sempat menghalau kawanan tersebut kembali ke kawasan hutan konservasi.