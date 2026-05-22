JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kapolri Beri Penghargaan ke Jasa Raharja Berkat Dukungan Operasi Ketupat & Lilin

Jumat, 22 Mei 2026 – 17:33 WIB
Penyerahan penghargaan Kapolri kepada pihak yang membantu kelancaran Operasi Ketupat dan Operas Lilin. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja menerima penghargaan dari Kapolri atas partisipasi aktif dan dukungannya dalam keberhasilan penyelenggaraan Operasi Lilin Nataru 2025 dan Operasi Ketupat 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Polri Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Mutiara STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo kepada PT Jasa Raharja pada pembukaan Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polri Tahun 2026.

Apresiasi tersebut diberikan atas kontribusi dan sinergi Jasa Raharja dalam mendukung keberhasilan pengamanan dan pelayanan masyarakat selama Operasi Lilin Nataru 2025 dan Operasi Ketupat 2026.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Jasa Raharja di seluruh Indonesia yang senantiasa hadir memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol apresiasi, melainkan pengakuan atas dedikasi seluruh insan Jasa Raharja yang bekerja tanpa mengenal waktu dalam mendukung keselamatan masyarakat. Kami menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Korlantas Polri dan seluruh jajaran Polri yang selama ini menjadi mitra strategis,” ujar Muhammad Awaluddin.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik tidak dapat dicapai oleh satu institusi semata, melainkan melalui sinergi lintas sektor yang kuat antara Polri, kementerian dan lembaga terkait, operator transportasi, rumah sakit, pemerintah daerah, serta Jasa Raharja. (cuy/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

