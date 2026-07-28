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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Kapolri Cup 2026 Kembali Menjadi Wadah Pebulu Tangkis Muda Berprestasi di Level Nasional

Selasa, 28 Juli 2026 – 22:28 WIB
Kapolri Cup 2026 Kembali Menjadi Wadah Pebulu Tangkis Muda Berprestasi di Level Nasional - JPNN.COM
Acara pembukaan Kapolri Cup 2026 di GOR Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Senin (27/7). Foto: X/@INABadminton

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Kapolri Cup 2026 cabang olahraga bulu tangkis kembali digelar di Jakarta.

Sekjen PBSI Ricky Soebagdja menyebut turnamen yang rutin digelar sejak 2024 tersebut termasuk bergengsi setelah masuk kategori Sirnas Premier.

Tidak heran top 32 pebulu tangkis terbaik tanah air mulai dari pemula (U15), remaja (U17) dan taruna (U19) bakal beradu kekuatan.

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“Kapolri Cup ini merupakan turnamen dengan level yang sangat tinggi, bisa dikatakan setara dengan kategori Premier dalam kalender nasional PBSI.”

“Kami berharap para peserta, khususnya 32 pemain terbaik di setiap kategori, benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan mereka,” ujar peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 bersama Rexy Mainaky tersebut.

Pada edisi Kapolri Cup 2026 tercatat tidak hanya memainkan untuk kelompok umur juga ada kategori Polri dan para-bulu tangkis yang diikuti 70 atlet disabilitas dari 10 provinsi.

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Total peserta mencapai 1.219 pemain dengan perincian 591 peserta, dengan kategori disabilitas 70 peserta, dan kategori Polri 558 peserta.

Sekretaris Jenderal National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Ukun Rukaendi mengatakan kategori para-bulu tangkis akan melibatkan atlet Paralimpik, internasional, nasional, regional, hingga atlet pelajar potensial.

Ajang Kapolri Cup 2026 cabang olahraga bulu tangkis kembali digelar di Jakarta untuk menjadi wadah pebulu tangkis muda berkompetisi

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TAGS   Kapolri Cup 2026  Kejuaraan Bulu Tangkis  Pebulu tangkis muda  level nasional 

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