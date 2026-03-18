Kapolri dan Titiek Soeharto Resmikan 110 Jembatan di Riau, Dorong Ekonomi Masyarakat

jpnn.com, KAMPAR - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto hingga Menhut Raja Juli Antoni, hari ini meresmikan dan melakukan groundbreaking 110 Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di wilayah Provinsi Riau.

Keberadaan jembatan ini diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan perekonomian daerah.

Jenderal Sigit bersama Titiek Soeharto, Menhut Raja Juli Antoni dan rombongan tiba di lokasi acara yang dipusatkan di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa (17/3/2026) siang.

Kedatangan mereka disambut dengan prosesi pengalungan kain songket dan tanjak oleh Lembaga Adat Kampar.

Kegiatan ini mencakup peresmian 27 jembatan yang telah selesai dibangun pada Tahap I serta pelaksanaan groundbreaking untuk 83 jembatan lainnya pada Tahap II. Prosesi peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Kapolri bersama Ketua Komisi IV DPR RI dan Menhut RI.

Kapolri mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini merupakan wujud nyata kolaborasi Polri dengan berbagai pihak untuk membantu masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini sulit akses transportasinya.

“Diharapkan keberadaan jembatan-jembatan ini dapat memangkas jarak tempuh dan memperlancar distribusi logistik yang meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Jenderal Listyo Sigit.

Dalam acara tersebut, Titiek Soeharto, juga berdialog secara virtual dengan Kapolres dan Forkopimda Kepulauan Meranti beserta Guru dan Siswa SDN 018 Semulut.