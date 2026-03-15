Kapolri Dapat Perintah Presiden Usut Tuntas Penyerangan Aktivis KontraS

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar mengusut tuntas kasus penyerangan dengan air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus.

Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa pengusutan akan dilakukan dengan tetap mengedepankan scientific crime investigation (SCI) atau metode penyidikan tindak pidana berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kami lakukan tetap mengedepankan scientific crime investigation,” ucap Listyo dikutip dari rilis resmi Badan Komunikasi, Minggu (15/3).

Scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah adalah metode penyidikan tindak pidana yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi forensik untuk mencari kebenaran objektif. Metode itu mengutamakan bukti fisik dan analisis ahli (laboratorium forensik, DNA, digital, kedokteran) dibandingkan sekadar keterangan saksi atau tersangka.

Jenderal Listyo mengatakan bahwa saat ini Polri tengah mengumpulkan informasi dan mendalami satu per satu. Polri juga akan membuat Posko Pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan secara langsugn.

“Nanti akan kami bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat, kami akan memberikan jaminan perlindungan,” ungkap mantan kepala Bareskrim Polri, itu.

Jenderal Listyo menuturkan bahwa jajarannya akan terus bekerja dan secara rutin bakal menginformasikan setiap perkembangan yang terjadi di lapangan. “Karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden,” katanya.

Sebelumnya, Polri juga tengah memeriksa saksi-saksi hingga rekaman kamera pengawas (CCTV). Langkah tersebut dilakukan agar pelaku bisa segera terungkap.