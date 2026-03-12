Kapolri Ingatkan Anggotanya soal Gangguan Kamtibmas dan Cuaca Selama Lebaran

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan anggotanya untuk memperhatikan segala gangguan Kamtibmas dan cuaca selama perayaaan Idulfitri 2026.

Hal ini disampaikan saat memberikan amanat dalam apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat "Ketupat 2026" di Pelataran Monas, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

"Antisipasi kejahatan konvensional, premanisme, balap liar, dan perkelahian antar kelompok melalui patroli rutin dan melibatkan Pamswakarsa," kata Jenderal Listyo Sigit.

Dia juga meminta anak buahnya untuk melakukan pendataan rumah yang ditinggal mudik dan penyediaan layanan penitipan kendaraan di kantor polisi/pemerintah.

"Selain itu, menurut BMKG, potensi cuaca berawan hingga hujan lebat di wilayah Selatan Indonesia (Jawa, Bali, Nusa Tenggara). Diperlukan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi.

Listyo juga meminta agar pelayanan hotline 110 yang responsif dan solutif.

Dia juga mengapresiasi seluruh personil gabungan yang menjadi bagian dari Operasi Ketupat 2026

"Operasi inidalah tanggung jawab bersama. Tingkatkan soliditas dan sinergisitas untuk mewujudkan "Mudik Aman, Keluarga Bahagia". Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah," pungkas Listyo Sigit.(mcr8/jpnn)