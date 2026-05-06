Kapolri Janji Segera Menindaklanjuti Rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri

Rabu, 06 Mei 2026 – 13:41 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji bakal menindaklanjuti laporan dan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Hal itu dikatakan Listyo saat konferensi pers bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri usai menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (5/5).

“Pada prinsipnya, kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan serta anggota yang lain, bahwa polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan,” ucap Listyo.

Listyo mengaku pihaknya bakal membuat institusi polri menjadi lebih baik termasuk salah satunya ialah penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sesuai rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Tak hanya itu, Listyo juga akan menindaklanjuti terkait rekomendasi mengenai jabatan polisi di luar tubuh Polri.

“Kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang,” tuturnya.

Adapun, Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo.

Rekomendasi tersebut mencakup usulan revisi Undang-Undang Polri hingga penyusunan peraturan turunan untuk mendukung implementasi reformasi.