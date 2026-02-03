Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kapolri Jenderal Sigit: Eyang Meri Pelita Teladan Bagi Kami

Selasa, 03 Februari 2026 – 18:01 WIB
Kapolri Jenderal Sigit: Eyang Meri Pelita Teladan Bagi Kami - JPNN.COM
Dokumentasi Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menemui Meriyati Roeslani Hoegeng (Eyang Meri), istri dari mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. ANTARA/HO-Polri

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya Meriyati Roeslani Hoegeng (Eyang Meri), istri dari mantan Kapolri, Jenderal (purn) Hoegeng Iman Santoso.

“Saya selaku Kapolri beserta Ketua Umum Bhayangkari, mewakili seluruh keluarga besar institusi Polri dan Bhayangkari, menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Ibu Meriyati Roeslani Hoegeng (Eyang Meri), istri tercinta dari Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso,” katanya, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan Polri sangat kehilangan sosok Eyang Meri yang semasa hidupnya menjadi inspirasi bagi seluruh generasi penerus Polri dan Bhayangkari untuk terus menjaga muruah institusi.

Baca Juga:

“Beliau bukan sekadar saksi sejarah, tetapi juga pelita keteladanan bagi kami,” ucapnya.

Pemimpin Korps Bhayangkara itu mendoakan agar jasa dan amal ibadah almarhumah diterima Allah SWT serta mendapatkan tempat mulia di sisi Allah SWT.

“Kepada keluarga besar yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan,” katanya.

Baca Juga:

Sebagai informasi, Meriyati Hoegeng meninggal dunia di umur 100 tahun pada Selasa pukul 13.24 WIB karena sakit. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di kawasan Mekarjaya, Depok, Jawa Barat.

Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Polisi dr Prima Heru Yulihartono, mengatakan, almarhumah akan dimakamkan di Taman Pemakaman Giri Tama di Desa Tonjong, Kabupaten Bogor, pada Rabu (4/1).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Meriyati Roeslani Hoegeng (Eyang Meri).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolri  eyang meri  Jenderal Listyo Sigit  Jenderal Hoegeng 
BERITA KAPOLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp