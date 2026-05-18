Kapolri Lantik Komjen Panca Jadi Kalemdiklat Polri, Ada 5 Kapolda Juga

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melantik Komisaris Jenderal Polisi Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Minggu.

Dalam upacara tersebut, Kapolri juga melantik lima Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta satu pejabat utama Markas Besar Polri.

Pejabat yang dilantik antara lain Brigadir Jenderal Polisi Nasri sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, dan Brigjen Polisi Arif Budiman sebagai Kapolda Maluku Utara.

Selain itu, Inspektur Jenderal Polisi Kalingga Rendra Raharja dilantik sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat, Brigjen Polisi Yudhi Sulistianto Wahid sebagai Kapolda Bengkulu, serta Komisaris Besar Polisi Yudi Arkara Oktabera sebagai Kepala Pelayanan Markas Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk pembinaan karier sekaligus penguatan kelembagaan.

“Mutasi jabatan pada institusi Polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Johnny dalam keterangannya.

Johnny menambahkan pergantian pejabat di lingkungan Polri menjadi bagian dari upaya institusi dalam meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, serta efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik maupun melaksanakan serah terima jabatan hari ini, kami optimistis kinerja organisasi akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan,” katanya. (antara/jpnn)



