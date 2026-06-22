Kapolri Listyo Sigit Berziarah ke Makam Tokoh Bangsa, Febri Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peziarahan ke sejumlah makam tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia pada 20 Juni 2026.

Kunjungan ini mencakup makam Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, hingga ke Taman Makam Pahlawan.

Kegiatan ini mendapat perhatian publik dan pujian dari berbagai kalangan sebagai bentuk penghormatan yang tulus terhadap para pendiri dan pemimpin bangsa.

Menurut Kapolri Listyo Sigit, peziarahan tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial biasa.

Dia menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari perjalanan batin yang mendalam untuk menggali dan meresapi teladan kepemimpinan dari para pendahulu yang telah berjasa membangun bangsa dan negara Indonesia.

Setiap makam yang dikunjungi mewakili warisan nilai-nilai luhur yang patut dijunjung tinggi oleh setiap pemimpin di negeri ini.

Langkah Kapolri Listyo Sigit mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat. Koordinator Indonesia Cerah, Febri Wahyuni Sabran, secara khusus memberikan penilaian yang konstruktif atas kegiatan peziarahan tersebut.

Febri menyampaikan pandangannya kepada media di Jakarta pada 21 Juni 2026, sehari setelah kegiatan peziarahan berlangsung.