Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kapolri Listyo Sigit Berziarah ke Makam Tokoh Bangsa, Febri Merespons

Senin, 22 Juni 2026 – 11:21 WIB
Kapolri Listyo Sigit Berziarah ke Makam Tokoh Bangsa, Febri Merespons - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peziarahan ke sejumlah makam tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia pada 20 Juni 2026.

Kunjungan ini mencakup makam Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, hingga ke Taman Makam Pahlawan.

Kegiatan ini mendapat perhatian publik dan pujian dari berbagai kalangan sebagai bentuk penghormatan yang tulus terhadap para pendiri dan pemimpin bangsa.

Baca Juga:

Menurut Kapolri Listyo Sigit, peziarahan tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial biasa.

Dia menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari perjalanan batin yang mendalam untuk menggali dan meresapi teladan kepemimpinan dari para pendahulu yang telah berjasa membangun bangsa dan negara Indonesia.

Setiap makam yang dikunjungi mewakili warisan nilai-nilai luhur yang patut dijunjung tinggi oleh setiap pemimpin di negeri ini.

Baca Juga:

Langkah Kapolri Listyo Sigit mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat. Koordinator Indonesia Cerah, Febri Wahyuni Sabran, secara khusus memberikan penilaian yang konstruktif atas kegiatan peziarahan tersebut.

Febri menyampaikan pandangannya kepada media di Jakarta pada 21 Juni 2026, sehari setelah kegiatan peziarahan berlangsung.

Febri menilai kunjungan Kapolri ke makam tokoh bangsa mencerminkan penghormatan kepada seluruh pejuang kemerdekaan tanpa terkecuali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolri  Makam  ulama dan tokoh bangsa  Pahlawan 
BERITA KAPOLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp