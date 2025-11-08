Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kapolri Minta Ledakan SMAN 72 Jakarta Jadi Pembelajaran Bersama

Sabtu, 08 November 2025 – 14:54 WIB
Kapolri Minta Ledakan SMAN 72 Jakarta Jadi Pembelajaran Bersama - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menghadiri kegiatan 'Apel Ojol Kamtibmas Polda Jabar' di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/11/205).

jpnn.com, JAKARTA - Insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menjadi atensi publik.

Ledakan yang mengakibatkan puluhan korban luka ini masih diusut polisi.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, hari ini pihaknya akan mengecek langsung ke lokasi kejadian guna mengungkap peristiwa tersebut.

"Untuk Jakarta setelah ini saya akan mengecek," kata Listyo ditemui usai menghadiri kegiatan 'Apel Ojol Kamtibmas Polda Jabar' di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (8/11/205).

Listyo menuturkan, polisi sudah mengantongi terduga pelaku yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Iai belum memerinci apakah terduga pelajar atau bukan.

Pendalaman juga bakal dilakukan Polda Metro Jaya untuk mengungkap motif dari insiden ledakan yang terjadi saat salat Jumat itu.

"Sudah kami informasikan bahwa dugaan pelaku kami sudah tahu. Saat ini juga sudah sedang dirawat, kami sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, pendalaman nanti akan diumumkan secara resmi," jelasnya.

Jenderal bintang 4 itu pun meminta kepada seluruh pihak untuk menjadikan insiden ledakan ini sebagai pembelajara bersama. Kepada orang tua untuk lebih menjaga anak-anaknya, agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada orang tua untuk lebih menjaga anak-anaknya, merespons insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta.

