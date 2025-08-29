Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kapolri Minta Maaf Rantis Brimob Lindas Ojol

Jumat, 29 Agustus 2025 – 00:32 WIB
Kapolri Minta Maaf Rantis Brimob Lindas Ojol - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf setelah muncul insiden rantis Brimob melindas seorang pria yang mengenakan jaket ojek online (ojol).

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," kata dia kepada awak media, Kamis (28/8).

Eks Kabareskrim itu mengatakan pihaknya tengah mencari keberadaan korban, sekaligus memastikan penanganan kasus penabrakan tetap dilaksanakan.

Baca Juga:

"Saya minta untuk Propam melakukan penanganan lebih lanjut. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk korban dan seluruh keluarga dan juga seluruh keluarga besar ojol," kata dia.

Sebelumnya, beredar di jejaring WhatsApp sebuah video berdurasi satu menit 30 detik yang merekam Rantis Brimob menabrak seorang pria dengan jaket hijau.

Tampak, rantis berotator tersebut melintasi jalan yang lengang dengan kecepatan tinggi untuk membubarkan massa.

Baca Juga:

Sementara itu, sisi kiri dan kanan jalan atau tepatnya di trotoar, dipenuhi warga yang berlarian searah laju kendaraan taktis.

Namun, seorang pria berjaket ojol terlihat terhuyung di tengah jalan. Kendaraan taktis tak menahan kecepatan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memohon maaf setelah muncul insiden rantis Brimob melindas pria berjaket ojol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolri  rantis Brimob  Ojol  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
BERITA KAPOLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp