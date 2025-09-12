Kapolri Naikkan Pangkat 27 Pati, Karyoto & Suyudi Ario Seto Resmi Berpangkat Komjen

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat 27 personel ke dan dalam golongan perwira tinggi Polri. Upacara kenaikan pangkat itu digelar di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/9).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan terdapat dua pati yang naik pangkat menjadi komisaris jenderal (komjen).

Keduanya ialah Karyoto yang kini menjabat kepala Baharkam Polri dan Suyudi Ario Seto kepala Badan Narkotika Nasional, yang resmi naik pangkat dari inspektur jenderal menjadi komjen.

"(Dua personel) Komjen Karyoto selaku Kepala Baharkam Polri dan Komjen Suyudi Ario Seto selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI," kata Trunoyudo di Jakarta, Jumat (12/9).

Komjen Pol. Suyudi Ario Seto selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI (kiri) mengikuti upacara kenaikan pangkat 27 personel ke dan dalam golongan perwira tinggi (Pati) Polri di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/9/2025). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Selain itu, ada tujuh pati naik pangkat dari brigjen menjadi irjen, yaitu Kepala Polda Kaltara Irjen Djati Wiyoto Abadhy, Kapolda Banten Irjen Hengki, Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah, serta pejabat utama di Divisi Hubungan Internasional dan Lemdiklat Polri.

Terakhir, sebanyak 18 personel naik pangkat menjadi brigjen yang terdiri atas wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, Kapusjarah Polri, dosen kepolisian, hingga pejabat di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN).