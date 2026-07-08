Kapolri Resmikan 80 dari 110 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Kapolda Tuai Pujian

jpnn.com, DUMAI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Provinsi Riau, Rabu, 8 Juli 2026.

Dengan tambahan tersebut, total jembatan yang telah dibangun Polda Riau kini mencapai 110 unit yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Peresmian dipusatkan di Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dan menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kapolri dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

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Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan ini agar Polri tidak hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menghadirkan solusi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Riau beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras melaksanakan arahan dan tugas dari Bapak Presiden. Hari ini kita meresmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II. Dengan tambahan ini, total jembatan yang telah dibangun Polda Riau mencapai 110 unit,” ujar Kapolri.

Menurut Jenderal Listyo, keberadaan jembatan tersebut bukan hanya sebagai sarana penghubung antardaerah, melainkan juga membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta mempercepat aktivitas ekonomi.

Ia menilai pembangunan infrastruktur sederhana seperti jembatan mampu memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.