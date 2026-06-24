Kapolri Salurkan 6.000 Bansos Saat Bakti Sosial Hari Bhayangkara ke-80

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Hari Bhayangkara ke-80, Polri menggelar Puncak Bakti Kesehatan yang diikuti ribuan masyarakat di SEPOLWAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/6). Di acara ini, Polri juga menggelar bakti sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga menyerahkan bantuan sosial (bansos) sebanyak 6.000 paket.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bidang kesehatan baik kepada masyarakat.

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"Tentunya kami (Polri) terus berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan baik bagi masyarakat maupun bagi anggota. Agar kondisi kesehatannya selalu terjaga, selalu prima di dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Kapolri.

Dia menjelaskan bakti kesehatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 telah dilaksanakan sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2026 secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 5.354 tenaga kesehatan.

"Total layanan kesehatan yang diberikan sampai saat ini sebesar 664.975 layanan yang meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan dan pengobatan spesialis, operasi katarak, operasi bibir sumbing, operasi bedah minor, donor darah, pemeriksaan laboratorium, khitan massal, hingga pembagian vitamin dan paket imunitas," terang Kapolri.

Selain itu, layanan kesehatan lainnya juga mencakup pemeriksaan stunting, penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan ibu-anak, pemberian kacamata gratis, pemeriksaan serta pengobatan tuberkulosis (TBC), hingga pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Pada puncak kegiatan yang digelar Selasa, sekitar 8.000 masyarakat turut hadir dan mendapatkan layanan kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, Polri juga memberikan bantuan sosial kepada peserta sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.