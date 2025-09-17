Kapolri Sambut Reformasi Polri yang Digagas Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, kepolisian terus melakukan evaluasi internal untuk memperbaiki kinerja.

"Selama ini, kami melakukan upaya transformasi untuk perbaikan. Artinya, Polri terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan kami maupun hal yang diharapkan masyarakat," kata Listyo saat ditemui wartawan di pelataran Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

Ia menjelaskan bahwa reformasi di internal Polri terus berjalan, baik dari sisi struktural maupun kultural.

"Kami terus melakukan perbaikan, justru kita ingin dapat masukan apa yang diharapkan. Kalau progress perbaikan dari kultural sudah dilakukan upaya. Namun, tentunya kami terus ingin dapat masukan karena punishment dan reward kita sudah lakukan," ujar Listyo.

Menanggapi pembentukan struktur baru khusus reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Kapolri menyatakan institusinya siap menjalankan arahan tersebut. "Kami tunggu saja, pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo melantik Jenderal Pol. Kehormatan (Purn.) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Selain itu, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat baru, di antaranya Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhammad Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pelantikan juga mencakup Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, serta Naniek S. Deyang dan Sonny Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Upacara tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala BIN M. Herindra, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. (antara/jpnn)



