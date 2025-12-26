Kapolri Sampaikan Permohonan Maaf

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf apabila pelaksanaan tugas oleh personel Polri belum sempurna.

Dia menyampaikan itu dalam acara Rilis Akhir Tahun 2025 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Jenderal Listyo menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri jauh dari kesempurnaan.

"Oleh karena itu, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya, atas nama Pimpinan Polri yang mewakili keluarga besar Polri, kami menghaturkan dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf," ucapnya.

Kapolri juga memohon dukungan dan saran perbaikan agar kepolisian bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Dia mengatakan bahwa Korps Bhayangkara berkomitmen akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung.

Selain itu, sebagai yang terdepan dalam melindungi dan menolong masyarakat, khususnya masyarakat kecil maupun kelompok rentan.

"Kami akan terus humanis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kemudahan akses terhadap seluruh layanan Polri dan penegakan hukum secara tegas kepada para pelaku kejahatan yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara," tuturnya.