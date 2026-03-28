Kapolri Soal Arus Balik 2026: 86 Persen Kendaraan Telah Masuk Jakarta, Tersisa 385 Ribu Lagi

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencatat sebanyak 2.561.629 pemudik telah kembali ke Jakarta hingga H+6 Lebaran 2026.

Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 86 persen dari total kendaraan yang keluar saat mudik kini telah kembali ke ibu kota.

“Volume lalu lintas riil keluar Jakarta sejumlah 2.946.891, dan masuk kembali ke Jakarta saat ini sudah 2.561.629, sehingga masih tersisa 385.262 atau 13,07 persen,” kata Kapolri di Bakauheni, Sabtu.

Menurut dia, meskipun mobilitas masyarakat pada masa libur Lebaran 2026 tinggi, namun dapat dikelola dengan baik berkat sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi dalam pengaturan lalu lintas.

“Artinya secara umum kita melihat bahwa puncak arus balik sudah kita lewati dan tinggal 13,07 persen lagi yang harus kita hadapi sekarang,” kata dia.

Meskipun aktivitas masyarakat tinggi, jumlah kecelakaan lalu lintas menurun sebesar 7,8 persen pada arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Baca Juga: Menteri PU Pastikan Kesiapan Infrastruktur Tol Periode Arus Balik Idulfitri

“Jadi kejadian laka lantas saat ini turun 7,8 persen dibandingkan tahun lalu, sementara untuk fatalitas yaitu yang meninggal turun 112 orang dibandingkan tahun lalu, dari 377 menjadi 265,” ujar dia.

Menurut Kapolri, kondisi ini menunjukkan satu tingkatkan perkembangan layanan mudik oleh Polri. Salah satu dimensi yang dikembangkan oleh kepolisian adalah layanan ramah pada anak.