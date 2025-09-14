Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Kapolri Tak Terlihat Menyambut Presiden Prabowo di Bali

Minggu, 14 September 2025 – 01:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyalami jajaran pejabat yang menyambut di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (13/9/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (13/9/2025).

Begitu turun dari pesawat, Presiden Prabowo langsung bergerak untuk mengecek dampak bencana banjir di sejumlah titik di Kota Denpasar.

Pesawat kepresidenan yang mengangkut Presiden Prabowo mendarat di Lanud I Gusti Ngurah Rai sekitar pukul 12.00 WITA, setelah lepas landas dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Sabtu pagi.

Kedatangan Presiden Prabowo di Bali disambut oleh sejumlah pejabat yang menunggu tepat di bawah tangga pesawat di apron Lanud I Gusti Ngurah Rai.

Jajaran pejabat itu, antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya.

Di lokasi penyambutan, tidak terlihat ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang umumnya selalu hadir bersama-sama Panglima TNI untuk menyambut dan mendampingi kegiatan-kegiatan Presiden Prabowo.

Dalam prosesi penyambutan di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Presiden menyalami satu per satu pejabat yang menyambut dirinya.

Kemudian, Presiden pun sempat menyapa Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali. Presiden juga menyalami Made Muliawan Arya alias De Gadjah, yang turut hadir dalam acara penyambutan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak terlihat ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Bali. Panglima TNI hadir.

