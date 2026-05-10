KAPPI Dorong Storytelling sebagai Strategi Memperkenalkan Kopi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian More Food Expo Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, KAPPI (Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia) mendorong kopi Indonesia hanya dikenal melalui rasa.

Mewakili KAPPI Roby Wibisono menyampaikan pentingnya storytelling sebagai strategi untuk memperkuat posisi kopi Indonesia di pasar global melalui pemutaran dan diskusi film dokumenter “Mantra of Kahwa”.

Film karya sutradara Budi Kurniawan ini menghadirkan kopi Sumatra sebagai lebih dari sekadar komoditas.

Dengan pendekatan visual yang kontemplatif dan reflektif, “Mantra of Kahwa” mengusung gagasan bahwa kopi adalah “living, breathing mantra”—sebuah warisan budaya yang hidup dan terus membentuk relasi antara manusia, alam, dan tradisi.

"Pemutaran ini menjadi bagian dari upaya KAPPI menghadirkan perspektif baru tentang kopi Indonesia, sekaligus membuka diskusi mengenai budaya yang diterjemahkan menjadi kekuatan diferensiasi di pasar global," kata Roby.

Dia menegaskan penggunaan medium film merupakan langkah strategis dalam membangun narasi kopi Indonesia.

KAPPI bersama Budi Kurniawan mengembangkan rangkaian film dokumenter sebagai medium untuk mengedukasi konsumen sekaligus memperkenalkan kopi Indonesia. "Melalui film, berbagai cerita di balik secangkir kopi dapat disampaikan dengan cara yang lebih kuat dan menjangkau audiens yang lebih luas,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pendekatan ini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.