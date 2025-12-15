Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

KAPPI & KBRI Maroko Angkat Rimba Excelsa sebagai Hero Kopi Indonesia

Senin, 15 Desember 2025 – 12:06 WIB
KAPPI & KBRI Maroko Angkat Rimba Excelsa sebagai Hero Kopi Indonesia - JPNN.COM
Indonesia kembali memperkuat diplomasi kopi di panggung internasional melalui partisipasi KAPPI (Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia) dalam Marrakech Festival 2025. FOTO: dok KAPPI

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali memperkuat diplomasi kopi di panggung internasional melalui partisipasi KAPPI (Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia) dalam Marrakech Festival 2025.

Di dukung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Maroko, kali ini KAPPI memperkenalkan Rimba Excelsa, kopi eksotis asal Indonesia yang dipilih sebagai hero coffee.

Rimba Excelsa dianggap mampu merepresentasikan kekayaan varietas kopi nusantara di pasar global.

Baca Juga:

“Kami hadir untuk kembali memperjuangkan kopi Indonesia di ajang dunia kali ini di Maroko," ujar Roby Wibisono, perwakilan KAPPI.

Produsen Kopi dengan Potensi Besar dan Panen Sepanjang Tahun

Roby menyebutkan Indonesia merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia dengan wilayah perkebunan yang tersebar luas dari Sumatera hingga Papua.

Baca Juga:

Keunikan geografis Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa menjadikan kopi Indonesia memiliki pola panen sepanjang tahun, sebuah keunggulan strategis yang jarang dimiliki negara produsen kopi lainnya.

Dia melanjutkan perkebunan kopi di wilayah utara khatulistiwa memasuki masa panen pada akhir tahun, dengan puncak panen antara Desember hingga Januari, sementara wilayah selatan mulai panen pada pertengahan tahun dengan puncak pada Juli hingga Agustus.

Indonesia kembali memperkuat diplomasi kopi di panggung internasional melalui partisipasi KAPPI (Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia) dalam Marr

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   budidaya  kopi  KAPPI  kbri maroko 
BERITA BUDIDAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp