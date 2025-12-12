KAPPI Sebut Istri Petani Kopi Perlu dapat Pemberdayaan & Pendampingan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - KAPPI yang merupakan Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dari upaya memperkuat ekosistem kopi nasional.

Perwakilan KAPPI Roby Wibisono mengungkapkan di banyak desa penghasil kopi, peran perempuan dalam menjaga keberlangsungan keluarga sering kali tidak terlihat, tetapi sangat menentukan.

Bagi KAPPI, masa depan petani tidak hanya ditentukan oleh produktivitas kebun, tetapi juga oleh ketahanan ekonomi rumah tangga yang menopang proses tersebut.

“Ketika perempuan menjadi penjaga stabilitas siklus kopi yang membutuhkan waktu panjang mulai dari pemeliharaan hingga panen membuat pemasukan keluarga petani tidak selalu stabil,” ungkap Roby dikutip, Jumat (12/12).

Menurut dia, dalam jeda ini, perempuan mengambil peran besar seperti mengatur pengeluaran harian, membantu sortasi buah dan memanfaatkan keterampilan domestik untuk menambah pendapatan.

Sebagian besar dari mereka melakukannya tanpa pelatihan formal ataupun pendampingan usaha yang memadai.

“Akses terhadap pengetahuan, mentor dan jejaring pemasaran masih menjadi tantangan yang umum ditemui di banyak wilayah penghasil kopi. Dari sinilah pendekatan pemberdayaan perempuan mulai mendapat perhatian khusus dalam program-program KAPPI,” beber Roby.

Dia melanjutkan dalam program pengembangan kapasitas petani mengatakan bahwa perempuan adalah 'penjaga stabilitas' yang sering tidak disadari.