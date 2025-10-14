KAPPI Sukses Bawa Kopi Lokal Mendunia lewat Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka

jpnn.com, JAKARTA - Paviliun Indonesia di ajang pameran dunia Expo 2025 Osaka berhasil melampaui target pengunjung.

Adapun pameran dunia Expo 2025 Osaka resmi ditutup, setelah enam bulan menjadi ajang pertemuan global lintas bangsa.

Dalam penutupan itu Indonesia berhasil meraih potensi investasi USD 28 miliar dan pesan kemanusiaan Indonesia menggema di panggung dunia.

Selama periode 13 April hingga 13 Oktober 2025, Paviliun Indonesia menjadi salah satu destinasi paling ramai di kawasan pameran Yumeshima, Osaka.

Sebagai Official Coffee Partner Paviliun Indonesia, KAPPI sebagai sebuah Yayasan Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia berperan penting memperkenalkan kekayaan cita rasa kopi nusantara kepada dunia.

Melalui berbagai kegiatan dan penyajian kopi khas daerah, KAPPI tidak hanya menghadirkan pengalaman sensori, tetapi juga membawa cerita tentang budaya, keberlanjutan dan kesejahteraan petani Indonesia.

Baca Juga: GOLF Promosikan Pariwisata Golf Kelas Dunia di World Expo 2025 Osaka

Kepala KAPPI Roby Wibisono menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian Paviliun Indonesia di Expo Osaka.

“Selama enam bulan KAPPI mendukung Paviliun Indonesia dengan tujuan mensukseskan pencapaian target pengunjung dan hasilnya dapat dilihat hari ini. Kunjungan yang melampaui target merupakan kebanggaan bagi kami," ungkap Roby Wibisono dikutip, Selasa (14/10).