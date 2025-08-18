Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kapten Bicara! Klok Ungkap Tantangan Berat Persib Bandung saat Hadapi Persijap Jepara

Senin, 18 Agustus 2025 – 06:07 WIB
Kapten Bicara! Klok Ungkap Tantangan Berat Persib Bandung saat Hadapi Persijap Jepara - JPNN.COM
Gelandang Persib Bandung Marc Klok. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Marc Klok berbicara mengenai tantangan berat saat Persib Bandung bertandang ke markas Persija Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persijap vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8/2025).

Tantangan Persib di Kandang Persijap

Gelandang sekaligus kapten tim Persib Marc Klok menyebut pertandingan melawan Persijap tidak akan berjalan mudah.

Baca Juga:

Menurutnya, laga di Jepara menuntut konsentrasi penuh dari seluruh pemain.

"Persiapan kami saat ini cukup baik. Kami tahu perjalanan ke Jepara cukup jauh, 8 jam dengan bus, jadwal Persib pun padat."

"Namun, kami menatap pertandingan nanti dengan fokus," ujar Klok.

Baca Juga:

Optimistis Membawa Pulang Tiga Poin

Meski begitu, Klok menegaskan hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi Persib untuk mencuri tiga poin dari markas Persijap.

Pemilik 21 caps di Timnas Indonesia itu optimistis Persib akan pulang dengan poin penuh.

Marc Klok berbicara mengenai tantangan berat saat Persib Bandung bertandang ke markas Persija Jepara pada pekan kedua BRI Super League musim 2025/26.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Marc Klok  Persijap Jepara  Persijap vs Persib  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp