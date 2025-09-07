Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kapten Inf J Pelaku Penembakan yang Menewaskan Praka Edison Diamankan

Minggu, 07 September 2025 – 19:28 WIB
Jenazah Praka Edison Muenda yang menjadi korban penembakan dari anggota TNI, Kapten Inf J di Kampung Kali Lapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Minggu (7/9). (ANTARA/HO/Dokumentasi)

jpnn.com, JAYAPURA - Terduga pelaku penembakan Kapten Inf J terhadap Praka Edison Muenda di Kali Lapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, telah diamankan di Mapomdam XVII Cendrawasih, Jayapura, Minggu (7/9).

"Terduga pelaku penembakan yang merupakan anggota TNI sudah diamankan di Mapomdam XVII Cendrawasih di Jayapura," kata Danpomdam XVII Cendrawasih Kol CPM Laksono Puji Lisdyanto kepada Antara, Minggu malam.

Insiden penembakan tersebut terjadi di Waris, Kabupaten Keerom, Papua.

Pihaknya masih menunggu laporan lengkap terkait penyebab insiden penembakan yang menewaskan Praka Edison Muenda, anggota Kodim 1715 Yahukimo.

"Kami masih menunggu laporan lengkap dari anggota, namun yang pasti terduga sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan," kata Danpomdam XVII Cendrawasih Kol CPM Laksono.

Sementara itu data yang dihimpun terungkap jenazah Praka Edison Muenda disemayamkan di rumah duka yakni milik Lukas Muenda.

Distrik Waris merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Keerom yang terletak di perbatasan RI-PNG.(antara/jpnn)

Terduga pelaku penembakan Kapten Inf J terhadap Praka Edison Muenda di Kali Lapar 2, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, telah diamankan, Minggu (7/9)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

TAGS   Pelaku Penembakan  Penembakan Praka Edison Muenda  keerom  Jayapura 
