Kapten MU Bruno Fernandes Cedera, Ruben Amorim Tetap Optimistis

Jumat, 26 Desember 2025 – 07:10 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kapten sekaligus pengatur serangan Manchester United Bruno Fernandes cedera.

Pembuktian pertama MU bermain tanpa Bruno musim ini akan diuji oleh Newcastle United pada Sabtu dini hari WIB lusa.

Pertandingan tersebut penting untuk dimenangkan MU yang saat ini bertengger di posisi ketujuh (26 poin, 17 laga) demi terus merangkak naik dalam klasemen Liga Inggris 2025/2026.

Baca Juga: Ten Hag Sebut Pemain Nottingham Forest Sengaja Ingin Mencederai Bruno Fernandes

Laga itu berpotensi berjalan sengit lantaran Newcastle juga berusaha keras naik ke 10 besar.

Pelatih MU Ruben Amorim tetap optimistis meski kehilangan Bruno yang harus absen selama satu bulan akibat cedera itu.

Amorim melihat sisi baik di balik absennya Bruno Fernandes.

"Saya rasa Bruno tidak tergantikan. Namun, kami harus melihat sisi baiknya yaitu akan ada pemain-pemain yang menggantikannya," kata Amorim dalam laman MU pada Kamis (25/12).

Juru taktik asal Portugal itu mengatakan ketidakhadiran Bruno menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitas permainan dan memperlihatkan sisi kepemimpinan mereka di lapangan.