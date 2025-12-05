Kapten Persib Bandung Bilang Borneo FC Itu...

jpnn.com - BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok memberi penilaian terhadap Borneo FC, tim yang akan bertandang ke Stadion GBLA pada laga tunda pekan ke-4 Super League, Jumat (5/12) malam WIB.

Menurut Klok, Borneo FC merupakan tim yang kuat dan berat.

Klok menyadari lawan yang bertamu nanti adalah tim yang sempat mencatat sebelas kemenangan beruntun sebelum takluk di tangan Bali United pekan lalu.

"Tak akan mudah menghadapi Borneo FC," ujarnya.

"Kami akan melawan tim yang sangat berat musim ini, dengan prestasi sangat baik."

"Semoga kami membuat hasil terbaik nanti agar posisi di klasemen lebih baik lagi,” imbuh Klok.

Persib sendiri saat ini juga sedang on fire; mencatat lima kemenangan beruntun, yakni mengalahkan PSBS Biak, Persis Solo, Bali United, Dewa United, dan Madura United.

“Banyak pertandingan yang harus dimainkan dan saya tahu ini cukup padat, sangat melelahkan, tetapi di waktu yang sama kami merasa antusias karena sedang dalam tren yang baik,” kata Klok.