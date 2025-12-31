Kapten Persik Sedang On Fire, Persib Wajib Waspada

Rabu, 31 Desember 2025 – 20:48 WIB

jpnn.com - KEDIRI - Persib Bandung wajib mewaspadai Kapten Persik Kediri Ezra Walian pada pertemuan kedua tim di pekan ke-16 Super League.

Ezra Walian terus menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu jajaran pemain terbaik di Super League.

Peranan pentingnya di dalam tim sering menjadi pembeda pada jalannya pertandingan.

Ezra sering jadi penentu hasil akhir yang diraih klub berjulukan Macan Putih itu.

Kinerja positif ditunjukkan winger berusia 28 tahun itu ketika Persik Kediri mengalahkan Persis Solo 2-1 pada Sabtu (27/12) kemarin.

Berkat permainan impresif serta satu golnya menit ke-20 dari titik penalti menjadi pemantik motivasi rekan setimnya untuk terus mendominasi permainan dan mempertahankan kemenangan.

Pada laga tersebut, Ezra Walian pun kembali dinobatkan sebagai Player of The Match (POTM).

Anugerah ini menjadi gelar kali keenam yang didapatkan eks anggota Timnas Indonesia ini bersama klub asal Kota Kediri tersebut.