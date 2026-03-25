Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

Kapuspen TNI: Hari Ini Telah Dilaksanakan Penyerahan Jabatan KaBAIS

Rabu, 25 Maret 2026 – 21:05 WIB
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah kepada awak media di Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026) (ANTARA/Walda Marison)

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menyebut Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBAIS) setelah menyeruak kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus. 

"Jadi, kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan KaBAIS," kata Aulia dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (25/3).

Namun, jenderal bintang dua itu tidak menjawab saat awak media bertanya soal kemungkinan Letjen Yudi dicopot dari posisi KaBAIS.

"Terima kasih," kata dia.

Sebelumnya, Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) menahan empat terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Puspom TNI bahkan mengungkap empat terduga pelaku penyiraman air keras berasal dari BAIS.

Hal demikian seperti disampaikan Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto saat menjawab pertanyaan awak media di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/3).

"Kami ingin sampaikan empat terduga pelaku ini semua dari satuan Denma BAIS TNI. Jadi, bukan dari satuan mana-mana," kata Yusri, Rabu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Kabais TNI  TNI  BAIS  Aktivis KontraS  Andrie Yunus  Air Keras 
BERITA KABAIS TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp