KARA Buktikan Kualitas Produk Kelapa Indonesia Lewat Empat Penghargaan IOB Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - KARA memperoleh pengakuan atas konsistensinya dalam menghadirkan produk turunan kelapa terbaik bagi masyarakat Indonesia. Dalam ajang Indonesia Original Brand Award (IOBA) 2026, KARA dan SunKARA berhasil meraih empat penghargaan pada tiga kategori produk berbasis kelapa.

KARA memperoleh predikat very good untuk kategori Coconut Water, serta predikat Excellent masing-masing untuk kategori Coconut Cooking Oil dan Coconut Cream. Sementara itu, SunKARA turut meraih predikat Excellent pada kategori Coconut Cream.



Penghargaan Indonesia Original Brand Award 2026 tersebut diserahkan langsung pada 21 Juli 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta oleh Kemal E. Gani selaku Chairman SWA Media Group. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perjalanan KARA dalam membangun kepercayaan konsumen melalui produk yang berkualitas, inovatif, dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.



Indonesia Original Brand Award 2026 mengangkat tema “Strengthening Indonesian Local Brands for Domestic and International Competitiveness in the Tough and Challenging Market.”

Tema tersebut menegaskan pentingnya kemampuan merek lokal Indonesia untuk terus memperkuat fondasi bisnis, mempertahankan kedekatan dengan konsumen, serta meningkatkan daya saing di tengah kondisi pasar yang makin dinamis dan penuh tantangan.

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Penilaian IOB Award 2026 dilakukan melalui survei yang melibatkan 5.000 responden di sejumlah kota besar Indonesia, yaitu Medan, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Proses penilaian juga dilengkapi dengan riset mendalam menggunakan sejumlah indikator utama, meliputi Brand Awareness, Loyalty, Reputation, dan Competitiveness.

Hasil tersebut mencerminkan keberhasilan KARA dalam membangun pengenalan merek yang kuat, menjaga loyalitas konsumen, mempertahankan reputasi positif, serta menghadirkan produk yang mampu bersaing di tengah perubahan preferensi pasar. Bagi KARA, penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa kekayaan kelapa Indonesia dapat terus dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.



“Penghargaan Indonesia Original Brand Award 2026 merupakan apresiasi yang sangat berarti bagi KARA dan SunKARA. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kekuatan merek, tetapi juga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk turunan kelapa yang kami hadirkan. Kami berterima kasih kepada seluruh konsumen, mitra, dan pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan KARA,” ujar Corporate Communication Manager Sambu Group Dwianto Arif Wibowo.



Dwianto Arif menjelaskan mereka akan terus berupaya menghadirkan produk berbasis kelapa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen masa kini, tanpa meninggalkan kedekatannya dengan kekayaan kuliner dan budaya Indonesia, semangat tersebut saat ini juga diperkuat melalui kampanye “KARAborasi Lintas Generasi”.

Kampanye ini menempatkan kekayaan kelapa sebagai salah satu fondasi kuliner warisan Nusantara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui berbagai konten edukatif dan inspiratif, KARA menunjukkan bagaimana produk turunan kelapa menjadi jiwa dari beragam masakan tradisional Indonesia, sekaligus tetap relevan untuk digunakan dan dikreasikan oleh generasi masa kini.



“KARAborasi Lintas Generasi mengajak masyarakat untuk merayakan kembali resep keluarga, cerita dari berbagai daerah, dan tradisi memasak berbasis kelapa. Kami percaya bahwa setiap sajian tidak hanya menghadirkan rasa, tetapi juga menyimpan cerita, nilai kebersamaan, dan identitas budaya yang perlu terus dijaga serta dikembangkan,” tambah Dwianto Arif.

Melalui kampanye tersebut, KARA ingin membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pengalaman generasi terdahulu dengan kreativitas generasi masa kini. Resep warisan keluarga dapat terus hidup melalui cara penyajian yang lebih relevan, sementara produk turunan kelapa Indonesia dapat menjangkau semakin banyak konsumen dengan beragam kebutuhan dan gaya hidup.



Raihan empat penghargaan Indonesia Original Brand Award 2026 semakin mempertegas komitmen KARA untuk terus tumbuh sebagai merek Indonesia yang berorientasi pada kualitas, konsumen, dan inovasi.

Ke depan, KARA akan melanjutkan upaya untuk memperkuat daya saing produk kelapa Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional, sekaligus membawa kekayaan rasa nusantara agar terus hidup dan berkembang lintas generasi. (cuy/jpnn)