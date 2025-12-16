KARA Diakui Pelanggan Lintas Generasi dan Meraih ICXE Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - KARA terus menguatkan posisinya sebagai merek santan kelapa terpercaya di Indonesia dengan meraih penghargaan kategori Coconut Cream sebagai 1st Winner Indonesia Customer Experience Award (ICXE) 2025 dengan predikat Very Good.

Selain itu SunKara juga berhasil meraih posisi kedua ICXE 2025 dengan predikat Very Good. Penghargaan ini diserahkan langsung dalam awarding night yang berlangsung pada 27 Januari 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, oleh Kemal E. Gani, Group Chief Editor SWA Media.

Penghargaan ICXE Award 2025 menjadi pengakuan atas keberhasilan KARA dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang relevan, konsisten, dan bernilai di tengah perubahan perilaku konsumen lintas generasi.

Ajang ini menilai kinerja merek berdasarkan persepsi dan pengalaman langsung pelanggan terhadap produk yang digunakan dalam keseharian mereka.

Dwianto Arif Wibowo selaku Corporate Communication Manager Sambu Group, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi jangka panjang perusahaan dalam menempatkan konsumen sebagai pusat inovasi merek.

“ICXE Award 2025 menjadi validasi bahwa upaya kami dalam membangun customer experience yang berkelanjutan berada di jalur yang tepat. KARA dan SunKARA tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga pada bagaimana merek hadir dan relevan dalam kehidupan konsumen dari generasi ke generasi,” ujar Dwianto Arif dalam siaran persnya.

Lebih lanjut, Dwianto Arif menegaskan bahwa penghargaan ini memiliki keterkaitan erat dengan kampanye KARAborasi Lintas Generasi yang diusung KARA Indonesia.

“Melalui KARAborasi Lintas Generasi, kami berupaya menjembatani nilai tradisi dan inovasi. Santan KARA telah menjadi bagian dari resep keluarga selama puluhan tahun, sekaligus tetap relevan untuk generasi muda yang gemar bereksperimen dengan kreasi kuliner tradisional ataupun modern. ICXE 2025 Award ini membuktikan bahwa pendekatan tersebut benar-benar dirasakan oleh pelanggan,” tambahnya.