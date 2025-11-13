KARA Sabet Penghargaan IBBA Platinum 2025

jpnn.com, JAKARTA - KARA menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Indonesia Best Brand Award (IBBA) Platinum 2025 untuk kategori Instant Coconut Milk atau Santan Kelapa Instan.

Penghargaan prestisius ini menjadi bukti konsistensi KARA sebagai merek pilihan utama konsumen Indonesia, setelah berhasil mempertahankan predikat Very Good selama lima tahun berturut-turut dalam ajang yang sama.

Corporate Communication Manager Sambu Group, Dwianto Arif Wibowo, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kolaborasi semua ekosistem kelapa yang berada dan saling bersinergi.

“Penghargaan Indonesia Best Brand Award Platinum 2025 ini menjadi validasi atas komitmen KARA dalam menjaga kualitas, konsistensi, dan relevansi produk di tengah kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Lebih dari itu, capaian ini kami dedikasikan sepenuhnya untuk seluruh petani kelapa yang selama ini menjadi fondasi utama keberlanjutan dari ekosistem kelapa Indonesia,” ujar Dwianto Arif dalam siaran persnya, Senin (15/12).

“Terima kasih kepada seluruh pelanggan setia KARA, yang terus mempercayai produk kami sebagai produk pilihan terbaik. Masukan dan saran dari pelanggan sangatlah bermanfaat, sehingga kami bisa terus mengembangkan diri serta menghadirkan produk olahan kelapa terbaik. KARA bisa sampai di titik ini tentu berkat dukungan seluruh pelanggan di Indonesia,”tambah Dwianto Arif.

Penghargaan IBBA Platinum 2025 diterima secara resmi pada 11 Desember 2025, menandai capaian penting KARA di tengah dinamika industri produk turunan kelapa yang semakin kompetitif.

Predikat Platinum diberikan kepada merek yang mampu mempertahankan performa unggul secara konsisten selama lima tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang mencerminkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap kualitas produk KARA.

Indonesia Best Brand Award 2025 merupakan ajang penghargaan bergengsi yang melibatkan lebih dari 5.000 responden, dengan tipe responden rumah tangga serta berbagai persona konsumen yang merepresentasikan beragam preferensi dan kebiasaan konsumsi.