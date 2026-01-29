Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Karantina Sumsel Sertifikasi Kopi Robusta Pagaralam untuk Ekspor ke Australia

Kamis, 29 Januari 2026 – 11:33 WIB
Karantina Sumsel Sertifikasi Kopi Robusta Pagaralam untuk Ekspor ke Australia - JPNN.COM
Kopi robusta Pagaralam yang siap diekspor ke Australia. Foto: Karantina Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Kopi robusta Pagaralam kembali memperkuat posisinya di pasar internasional dengan menembus pasar Sydney, Australia.

Sebanyak 8,8 ton kopi diberangkatkan setelah mendapatkan jaminan kesehatan tumbuhan dari Karantina Sumatera Selatan guna mendapatkan standar kualitas dan keamanan nabati global terpenuhi.

Kepala Karantina Sumatera Selatan Sri Endah Ekandari menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium menunjukkan kopi robusta Pagaralam tersebut dinyatakan bebas dari Trogoderma spp.

Baca Juga:

“Karantina Sumsel memastikan setiap komoditas ekspor memenuhi persyaratan teknis negara tujuan. Jaminan kesehatan ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia,” sampai Endah, Kamis (29/1/2026).

Kata Endah, ekspor kopi ini juga mencerminkan potensi besar daerah Pagaralam sebagai sentra penghasil kopi berkualitas.

Dukungan pengawasan karantina yang ketat sejak sebelum pengiriman menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan komoditas agar dapat diterima di pasar global.

Baca Juga:

"Melalui ekspor kopi robusta ke Australia ini, Karantina Sumsel berkomitmen terus mendukung pelaku usaha dan petani dalam memperluas akses pasar internasional. Diharapkan keberhasilan ini dapat mendorong peningkatan nilai tambah, kesejahteraan petani kopi, serta kontribusi positif terhadap perekonomian daerah Sumatera Selatan," kata Endah. (mcr35/jpnn)

Sebanyak 8,8 ton kopi robusta asal Pagaralam akan diekspor ke Sydney Australia. Kopi tersebut sudah mendapatkan sertifikat phytosanitary.

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Cuci Hati

