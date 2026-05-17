Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Gaungkan Kebangkitan Budaya Lewat Orkestara Gregah Nusa

Minggu, 17 Mei 2026 – 10:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat membawa konser Yogyakarta Royal Orchestra (YRO) ke Jakarta sebagai seruan kebangkitan budaya dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional.

Tajuk 'Gregah Nusa' dipilih sebagai simbol ajakan bangkitnya kesadaran kolektif bangsa melalui musik.

Konser ini digelar di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat pada Sabtu (16/5) mulai pukul 17.00 WIB.

Yogyakarta Royal Orchestra akan menampilkan keberagaman musikal nusantara dalam balutan orkestra modern dan instrumen tradisi.

Ketua Panitia GKR Bendara menjelaskan 'Gregah Nusa' bukan sekadar tema artistik.

Istilah tersebut merepresentasikan semangat bangkit, bergerak dan terjaga untuk kembali meneguhkan identitas bangsa.

“Gregah dalam bahasa Jawa berarti bangkit dan Nusa merujuk pada tanah air sehingga konser ini menjadi seruan aksi untuk membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap identitas bangsa,” kata GKR Bendara, Minggu (17/5).

GKR Bendara menegaskan konser ini menjadi medium pelestarian budaya yang relevan dengan konteks modern.