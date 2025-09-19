Karawang Dukung ISWMP Menumbuhkan Budaya Pengelolaan Sampah

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E, menyampaikan dukungannya kepada Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) untuk melakukan pengelolaan sampah mulai dari akarnya.

Pada audiensi bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aep mengatakan siap mendorong Peningkatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM) untuk kesuksesan program pengelolaan sampah.

"Salah satunya dengan membuat surat edaran tentang pemilahan sampah dari sumber ke seluruh instansi dan masyarakat," dikutip, Jumat (19/9).

Menurut dia, langkah tersebut krusial untuk mempercepat perubahan perilaku masyarakat dan memperkuat pondasi regulasi dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Seperti diketahui, pertumbuhan industri dan populasi di Kabupaten Karawang membawa tantangan besar, salah satunya dalam pengelolaan sampah.

Sistem kumpul-angkut-buang masih menjadi pilihan, sementara infrastruktur pengolahan seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum merata.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

Dalam keterangannya, ISWMP hadir sebagai upaya untuk membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Program ini tak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mendorong perubahan perilaku, penguatan regulasi, pembiayaan berkelanjutan, hingga pelibatan masyarakat secara aktif.