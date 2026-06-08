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JPNN.com - Daerah

Karawang Gempar, Ada Pesta Gay di Tempat Hiburan Malam

Senin, 08 Juni 2026 – 14:06 WIB
Karawang Gempar, Ada Pesta Gay di Tempat Hiburan Malam - JPNN.COM
Ilustrasi LGBT. Foto: JPG/dok.JPNN.com

jpnn.com, KARAWANG - Selama 24 jam terakhir, Karawang digemparkan rekaman video pesta kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Pesta gay itu diduga digelar di tempat hiburan malam (THM) yang tak melengkapi izin resmi di wilayah perkotaan Karawang.

"Baru-baru ini diketahui pesta LGBT itu berlangsung di sebuah tempat hiburan yang baru buka dan belum melengkapi izin resmi," kata Kepala Bidang Pendidikan dan Pesantren Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Karawang Asep Saepudin, Senin.

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Atas kondisi itu, MUI Karawang mendesak pihak berwenang mengusut dan menindak tegas pesta LGBT itu.

"MUI Karawang memandang kegiatan itu bertentangan dengan norma agama Islam, norma kesusilaan, dan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Operasional tempat hiburan malam tanpa melengkapi izin juga menambah pelanggaran hukum dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

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"Penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Karawang harus menindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menutup tempat hiburan malam yang tidak melengkapi izin," katanya.

Asep menyampaikan MUI Karawang berkomitmen menjaga ketertiban, moral, dan kerukunan umat.

Selama 24 jam terakhir, Karawang digemparkan rekaman video pesta kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

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TAGS   Karawang  pesta gay  tempat hiburan malam  MUI Karawang  Gay  LGBT 
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