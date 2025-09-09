Karding Dicopot Prabowo Setelah Heboh Foto Main Domino Bareng Raja Juli dan Azis Wellang

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Abdul Kadir Karding dari jabatan menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Sebagai pengganti Karding, Prabowo menunjuk Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin.

Pelantikan Mukhtarudin bersama sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Merah Putih berlangsung di Istana Negara, Senin (8/9/2025).

Entah ada kaitan atau tidak, pencopotan Karding dari jabatan menteri terjadi setelah heboh foto dirinya bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni main domino dengan mantan tersangka pembalakan liar, Azis Wellang.

Terkait foto yang menjadi sorotan publik itu, Karding mengaku sebagai pihak yang mengundang Menhut Raja Juli Antoni untuk bersilaturahmi ke posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), tempat foto main domino diambil.

"Prinsipnya begini, yang mengundang Pak Raja Juli itu saya dan itu di posko saya," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9) siang sebelum diberhentikan Presiden Prabowo.

Karding sendiri merupakan sekretaris jenderal di organisasi KKSS.

Diketahui, belakangan heboh foto yang memotret Raja Juli sedang bermain domino di sebuah meja dengan pengusaha dan juga mantan tersangka kasus pembalakan liar Azis Wellang.