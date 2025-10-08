Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Karhutla: 2 Hektare Lahan di Jejawi OKI Terbakar

Rabu, 08 Oktober 2025 – 16:00 WIB
Karhutla: 2 Hektare Lahan di Jejawi OKI Terbakar - JPNN.COM
Kondisi terkini lahan di wilayah Jejawi OKI yang terbakar, Rabu (8/10/2025). Foto: Dokumen Manggala Agni.

jpnn.com - Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di wilayah Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) pada Selasa (7/10/2025) malam.

Sekitar dua hektare lahan di sekitar ruas Tol Palembang–Kayuagung kilometer 355 terbakar.

“Secara visual, kebakaran yang terjadi pada malam hari diperkirakan melanda area sekitar dua hektare,” kata Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ferdian Kristanto, Rabu (8/10/2025).

Baca Juga:

Saat ini tim Manggala Agni dari Daops Banyuasin dan OKI sudah diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api dan mencegah asap mengganggu arus lalu lintas di jalan tol.

Namun, petugas di lapangan sempat mengalami kesulitan menuju titik kebakaran karena kondisi akses yang berbahaya dan arah angin yang berubah.

“Asap sempat berpindah arah mengikuti angin, dan tim cukup kesulitan menjangkau lokasi utama api,” kata Ferdian.

Baca Juga:

Lebih lanjut Ferdian mengatakan bahwa setelah melakukan pemadaman sejak malam hingga pagi hari, tim berhasil mengendalikan kebakaran sehingga tidak meluas ke area lain.

“Seluruh lahan yang terbakar telah dipastikan padam pada pagi hari. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan,” terang Ferdian. (mcr35/jpnn)

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di wilayah Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (7/10/2025) malam.

Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   karhutla  kebakaran  kebakaran hutan dan lahan  OKI  Sumsel 
BERITA KARHUTLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp