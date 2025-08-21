Karhutla: Api Melahap 82 Ribu Hektare di Spanyol dan Portugal

jpnn.com, MADRID - Petugas pemadam di Spanyol dan Portugal terus berjibaku pada Kamis untuk mengatasi puluhan titik kebakaran hutan, karena kondisi suhu yang lebih sejuk dan kelembaban yang meningkat hanya memberikan sedikit bantuan untuk pemadaman.

Di Spanyol, lebih dari 20 kebakaran hutan masih aktif, dengan wilayah Galicia menjadi salah satu yang paling parah terdampak, menurut laporan stasiun berita Spanyol RTVE.

Pejabat menyatakan api melahap 15.000 hektare lahan lainnya pada Rabu (20/8), sehingga total area yang terbakar menjadi lebih dari 82.000 hektare, meskipun suhu telah menurun.

Baca Juga: Banyuasin dan PALI Terima Bantuan Helikopter Waterbombing Untuk Pemadaman Karhutla

Di wilayah Castile dan Leon, upaya pemadaman terhambat oleh perubahan arah angin dalam kebakaran hutan Porto di Zamora. Pihak berwenang setempat mengatakan api berhasil dikendalikan pada Rabu berkat pengerahan sumber daya besar-besaran, namun situasinya tetap tidak stabil.

Sebanyak 21 titik kebakaran masih dikategorikan dalam status operasional level 2, yang memerlukan respons darurat terkoordinasi.

Di Provinsi Leon, Kota Iguena menghadapi malam yang menegangkan karena kobaran api mendekati desa-desa sekitarnya.

Baca Juga: Kemkomdigi Gelar Bimtek Bahas Karhutla

“Warga sangat marah, ini adalah malam yang sangat sulit,” kata Wali Kota Alider Presa.

Ia menambahkan bahwa pasukan keamanan nasional Spanyol Civil Guard sedang menyelidiki kemungkinan penyebab kebakaran karena api muncul dalam kondisi cuaca yang tenang saat pekerjaan pembersihan dilakukan menggunakan buldoser.