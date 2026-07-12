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JPNN.com - Daerah - Kalteng

Karhutla Bikin Kapolda Kalteng Geram

Minggu, 12 Juli 2026 – 14:35 WIB
Karhutla Bikin Kapolda Kalteng Geram - JPNN.COM
Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan didampingi Gubernur Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo, dan Kapolres Pulang Pisau dalam di Mako Polres Pulang Pisau, Sabtu (11/7/2026). ANTARA/Dita Marsena

jpnn.com, PULANG PISAU - Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Iwan Kurniawan memerintahkan Polres Pulang Pisau menyelidiki kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dia menegaskan petugas harus bertindak tegas jika hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kesengajaan.

“Jika terbukti ada unsur kesengajaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan maka selanjutnya proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya di Pulang Pisau, Minggu.

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Kapolda mengatakan kegiatan patroli udara terus diperkuat untuk memantau kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau.

“Dari dari hasil patroli udara tim satgas telah melakukan berbagai upaya pemadaman sehingga kebakaran saat ini belum meluas,” kata Iwan.

Ia menjelaskan, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Iwan menjelaskan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian serius karena telah memasuki musim kemarau.

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“Seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan karena risiko terjadinya karhutla semakin tinggi,” katanya.

Dia menyampaikan pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah kebakaran terjadi. Iwan mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan bersama-sama menjaga lingkungan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun.

Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan memerintahkan Polres Pulang Pisau menyelidiki kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

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TAGS   karhutla  Kapolda Kalteng  Kalteng  kebakaran hutan dan lahan 
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