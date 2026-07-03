Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Karhutla di Lahan Gambut OKI Belum Jinak, Helikopter Water Bombing Dikerahkan Padamkan Api

Jumat, 03 Juli 2026 – 15:01 WIB
Karhutla di Lahan Gambut OKI Belum Jinak, Helikopter Water Bombing Dikerahkan Padamkan Api - JPNN.COM
Personel Manggala Agni berjibaku padamkan lahan gambut di Pedamaran Timur OKI. Foto: dokumen Manggala Agni.

jpnn.com - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih menjadi perhatian serius. 

Hingga Jumat (3/7/2026), api yang membakar lahan gambut di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur belum bisa dipadamkan sepenuhnya meski berbagai upaya telah dilakukan dari darat maupun udara. 

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menyebut, kebakaran melanda sekitar 6 hektare lahan masyarakat dengan kondisi medan yang cukup sulit. 

Baca Juga:

Selain berada di lahan gambut, proses pemadaman juga terkendala arah angin yang terus berubah serta kepulan asap tebal yang menyelimuti lokasi. 

"Api masih belum padam sehingga diperlukan pemadaman lanjutan. Kondisi angin yang berubah-ubah membuat penanganan di lapangan menjadi lebih menantang," sebut Ferdian. 

Kebakaran pertama kali terdeteksi melalui patroli udara pada Kamis 2 Juli 2026. Setelah titik api dipastikan, tim gabungan langsung diterjunkan untuk melakukan pemadaman. 

Baca Juga:

Untuk mempercepat pengendalian, jumlah personel Manggala Agni ditambah menjadi 45 orang. 

Sebelumnya, operasi pemadaman melibatkan 11 personel Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI, 60 personel Regu Pemadaman Kebakaran (RPK) PT PSM, dua anggota Polsek Pedamaran Timur, tiga personel TNI, serta tiga anggota Masyarakat Peduli Api (MPA). 

Satgas Karhutla kerahkan helikopter water bombing untuk memadamkan lahan gambut di Pedamaran Timur OKI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   karhutla  Sumsel  Satgas karhutla  manggala agni  OKI 
BERITA KARHUTLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp