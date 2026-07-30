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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Karhutla Hanguskan 5 Hektare Lahan Gambut di OKI, Api Belum Padam

Kamis, 30 Juli 2026 – 16:16 WIB
Karhutla Hanguskan 5 Hektare Lahan Gambut di OKI, Api Belum Padam - JPNN.COM
Personel Manggala Agni Daops Sumatera XVII bersama lima anggota BPBD berjibaku memadamkan api di kawasan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Foto: Dok. Manggala Agni.

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Kali ini, sekitar lima hektare lahan masyarakat di Desa Pulau Gemantung, Kecamatan Tanjung Bubuk terbakar pada Rabu (29/7/2026).

Berdasarkan hasil patroli udara Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI, terlihat lokasi yang terbakar merupakan lahan rawa gambut tipis dengan vegetasi berupa karimunting, belidang, gelam, dan semak belukar.

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Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengungkapkan bahwa kebakaran terjadi di lahan dengan kondisi topografi datar dan jenis kebakaran berupa kebakaran permukaan.

"Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar lima hektare. Tim telah melakukan pemadaman dan sekitar satu hektare berhasil dipadamkan," ungkap Ferdian, Kamis (30/7/2026).

Dalam proses pemadaman, petugas memanfaatkan sumber air dari kanal di sekitar lokasi. Sebanyak tiga mesin ministiker digunakan untuk memadamkan kobaran api.

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Tim Manggala Agni dibagi untuk melakukan pemadaman dari sisi kiri bawah guna memutus penjalaran api menuju area yang masih hijau. Sementara itu, Tim BPBD melakukan penanganan dari sisi kanan titik kebakaran.

"Petugas juga melakukan mop up atau pendinginan terhadap area yang telah terbakar untuk mencegah api kembali menyala," ujar Ferdian.

Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten OKI, ada lima hektare lahan yang terbakar dan hingga kini api belum berhasil dipadamkan.

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TAGS   Kebakaran Hutan  kebakaran hutan dan lahan  karhutla  Sumatera Selatan  Palembang  Ogan Komering Ilir 
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