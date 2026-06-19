Karhutla Kembali Jadi Ancaman, Jabatan Kapolda dan Pangdam Dipertaruhkan

Jumat, 19 Juni 2026 – 20:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menyebutkan pemerintah menerapkan evaluasi ketat terhadap kinerja aparat dan pimpinan daerah dalam mengendalikan karhutla.

Hal demikian disampaikan dia usai Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (18/6).

Djamari menuturkan jabatan menjadi taruhan apabila pemangku kepentingan gagal menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kebakaran.

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"Bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima Kodam juga, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya tadi saya ingatkan,” ujar Djamari seperti dikutip Jumat (19/6).

Adapun, rapat koordinasi turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.

Djamari menuturkan fenomena El Nino berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), mulai terjadi pada pekan ketiga bulan ini.

Dia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan kementerian untuk bekerja keras menangani karhutla.

"Ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” katanya.