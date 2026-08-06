Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Karhutla Kembali Meluas di OKI, 7 Hektare Lahan Gambut Terbakar

Kamis, 06 Agustus 2026 – 16:16 WIB
Karhutla Kembali Meluas di OKI, 7 Hektare Lahan Gambut Terbakar - JPNN.COM
Tim Manggala Agni berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di OKI, Sumatera Selatan pada Rabu (5/8). Foto: Dok. Manggala Agni.

jpnn.com, OGAN KOMERING ILIR - Tim Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI terus berjibaku mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Hingga Rabu (5/8/2026), kebakaran di Desa Lebung Batang, Kecamatan Pangkalan Lampam masih menyisakan titik api sehingga membutuhkan operasi pemadaman lanjutan.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengungkapkan, kebakaran terdeteksi melalui patroli udara di lahan masyarakat dengan jenis tanah gambut.

Baca Juga:

"Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 7 hektare," ungkap Ferdian, Kamis (6/8/2026).

Tim Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI telah berhasil memadamkan sekitar 1,5 hektare lahan.

Namun, hingga operasi berakhir pada Rabu sore, api belum sepenuhnya padam dan masih muncul kepulan asap di sejumlah titik yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Baca Juga:

"Kondisi kebakaran sudah dapat dikendalikan. Namun, api belum sepenuhnya padam sehingga diperlukan pemadaman lanjutan," ujar Ferdian.

Vegetasi yang terbakar didominasi tanaman purun, gelam, kayu perepat, belukar, dan belidang.

7 hektare lahan gambut di Desa Lebung Batang, Kecamatan Pangkalan Lampang, Kabupaten Ogan Komering Ilir terbakar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   karhutla  Ogan Komering Ilir  Palembang  OKI  Sumatera Selatan  lahan gambut terbakar 
BERITA KARHUTLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp