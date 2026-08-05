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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Karhutla Kembali Muncul di Gandus Palembang, Manggala Agni Padamkan Api hingga Tuntas

Rabu, 05 Agustus 2026 – 20:01 WIB
Karhutla Kembali Muncul di Gandus Palembang, Manggala Agni Padamkan Api hingga Tuntas - JPNN.COM
Personel Manggala Agni padamkan api di Pulokerto, Gandus, Palembang. Foto: Manggala Agni.

jpnn.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di wilayah Kota Palembang. Kali ini, lahan milik masyarakat di kawasan Sungai Rengas Pulokerto, Kecamatan Gandus Palembang terbakar hingga mencapai sekitar 4 hektare.

Tim Manggala Agni Daops Sumatera XIV/Banyuasin harus kembali turun ke lokasi pada Rabu (5/8/2026). 

Sebelumnya kebakaran sudah terjadi pada Selasa (4/8/2026) dan masih menyisakan asap di sejumlah titik.

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Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto melalui laporan Manggala Agni menyebutkan, tim melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi lokasi pasca kebakaran.

"Tim size up melakukan ground check kembali terhadap kebakaran yang terjadi Selasa masih menyisakan asap yang tidak terjangkau pada malam sebelumnya," sebut Ferdian.

Mendapati kondisi tersebut, tim langsung melakukan pemadaman darat lanjutan. Operasi dimulai pukul 09.57 WIB dan berakhir pukul 13.15 WIB.

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"Pada pemadaman hari ini, sekitar 0,5 hektare lahan berhasil dipadamkan. Setelah dilakukan penanganan, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dinyatakan padam," kata Ferdian.

Menurut yang terbakar merupakan area penggunaan lain (APL) dengan status kepemilikan masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di wilayah Kota Palembang. Kali ini, lahan milik masyarakat di kawasan Sungai Rengas Pulokerto, Gandus.

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TAGS   karhutla  gandus  Palembang  manggala agni 
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