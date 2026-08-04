Karhutla Menggila di Sejumlah Wilayah Sumsel, Api Lahap Puluhan Hektare Lahan Gambut

Selasa, 04 Agustus 2026 – 12:22 WIB

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera Selatan.

Puluhan hektare lahan terbakar di beberapa titik, dengan sebagian lokasi masih membutuhkan pemadaman lanjutan karena api berpotensi kembali menyala.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menerangkan, titik karhutla tersebar di wilayah kerja Manggala Agni, mulai dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim hingga Banyuasin dan Ogan Ilir.

Baca Juga: Kemenhut Perkuat Sinergi Pencegahan Karhutla di Jambi

"Di wilayah Daops OKI, kebakaran terjadi di Tanjung Lubuk dengan estimasi luasan 10 hektare dan status api telah padam. Kemudian di Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektare dan telah berhasil dipadamkan," terang Ferdian, Selasa (4/8/2026).

Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di Lebak Pancur, Kedaton, Kayuagung, dengan luasan lahan terbakar sekitar 8 hektare.

"Tim masih membutuhkan pemadaman lanjutan untuk memastikan api benar-benar terkendali," ungkap Ferdian.

Kebakaran juga terjadi di Lebung Batang, Kecamatan Pangkalan Lampam. Luasan lahan terdampak diperkirakan mencapai 6 hektare dan pemadaman akan kembali dilanjutkan.

Ferdian menyebut sejumlah lokasi di OKI merupakan kawasan gambut dengan material mudah terbakar yang cukup melimpah.