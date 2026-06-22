Karier Rayhan Hannan Sedang Menanjak, Persija Tak Mau Ambil Risiko

Senin, 22 Juni 2026 – 14:18 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta memastikan salah satu talenta mudanya tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub.

Manajemen Macan Kemayoran resmi memperpanjang kontrak Rayhan Hannan hingga tiga musim mendatang.

Keputusan itu menunjukkan besarnya kepercayaan Persija terhadap perkembangan pemain yang lahir dari sistem pembinaan internal klub tersebut.

Dalam beberapa musim terakhir, Hannan menjelma menjadi salah satu pemain muda yang terus mengalami peningkatan performa.

Musim 2025/2026 menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan karier Hanan.

Pemain berusia 22 tahun itu mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan mampu menjawab kepercayaan tim pelatih dengan kontribusi nyata di lapangan.

Hannan mencatatkan 17 penampilan dengan sumbangan tiga gol serta satu asis.

Selama berseragam Macan Kemayoran, pemain binaan Elite Pro Academy Persija tersebut telah mengoleksi 68 pertandingan dengan tim senior.