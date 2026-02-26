Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Karnain Asyhar Hadiri Buka Puasa dan Santunan Yatim IKUBB di Bogor

Kamis, 26 Februari 2026 – 13:47 WIB
Karnain Asyhar Hadiri Buka Puasa dan Santunan Yatim IKUBB di Bogor
e fdxxxAnggota DPRD Kota Bogor H. Karnain Asyhar. Foto: source fot jpnn

jpnn.com, BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor H. Karnain Asyhar menghadiri kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim yang digelar Ikatan Kekeluargaan Urang Bangka Bogor (IKUBB) di The Mirah Hotel, Kota Bogor. 

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar perantau asal Bangka yang menetap di Kota Bogor.

Karnain menilai momen berbuka puasa merupakan waktu yang penuh keberkahan, terlebih ketika diisi dengan kegiatan berbagi kepada anak-anak yatim.

“Alhamdulillah, salah satu kegembiraan kita pada saat puasa adalah detik-detik menjelang berbuka puasa,” ujar Karnain.

Dia menambahkan, kebersamaan tersebut makin bermakna karena diiringi kegiatan santunan bagi anak-anak yatim.

Karnain juga memberikan apresiasi kepada IKUBB yang dinilai aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat di Kota Bogor.

Menurutnya, keberadaan komunitas kedaerahan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga stabilitas sosial.

“Kami mengapresiasi bahwa komunitas atau paguyuban di Kota Bogor menjadi kontributor dalam pembangunan Kota Bogor,” tuturnya.

Anggota DPRD Bogor Karnain Asyhar hadiri buka puasa dan santunan yatim IKUBB di The Mirah Hotel.

TAGS   DPRD Kota Bogor  IKUBB  santunan yatim  buka puasa  Karnain Asyhar  Ramadan 
