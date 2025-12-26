Karni Ilyas Award, Komitmen tvOne Bangun Jurnalisme Visual Mahasiswa

jpnn.com, JAKARTA - Menapaki usia ke-17 tahun, tvOne terus bertransformasi sebagai media berita nasional dengan menghadirkan karya dan inspirasi.

Pada momentum ini, tvOne meluncurkan Kompetisi Karya Visual Jurnalistik Mahasiswa Indonesia: Karni Ilyas Award sebagai bagian dari komitmen membangun ekosistem jurnalisme yang berkualitas.

Karni Ilyas Award menjadi terobosan tvOne menjelang usia ke-18, sekaligus membuka ruang refleksi kebangsaan melalui karya jurnalistik visual.

Ajang ini mendorong kreativitas mahasiswa dan kaum muda sebagai agen perubahan dengan menghadirkan perspektif kritis terhadap realitas sosial Indonesia.

Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah sebesar Rp100 juta. Selain itu, karya jurnalistik dari 18 finalis dan pemenang akan ditayangkan secara eksklusif di tvOne, sehingga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform media nasional.

Ajang ini terbuka bagi seluruh mahasiswa Indonesia, baik yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri, secara individu maupun kelompok.

Peserta dapat mengirimkan karya berbentuk film dokumenter atau peliputan mendalam yang bersifat faktual dan menggambarkan realitas sosial serta kehidupan masyarakat Indonesia, bukan karya fiksi.

Penilaian karya akan dilakukan oleh dewan juri lintas bidang yang terdiri atas jurnalis senior, aktor peraih Piala Citra, musisi, produser film, serta aktivis film independen.